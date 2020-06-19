الجزائر: ارتفاع إصابات بفيروس كورونا إلى 11 ألفًا و385 مصاب

أعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس "كورونا" بالجزائر، اليوم الخميس، ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" بالبلاد إلى 11 ألفًا و385 حالة إصابة، و811 حالة وفاة.

وقال فورار - في مؤتمره الصحفي اليومي - إنه تم تسجيل 117 حالة جديدة، و12 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا"، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت حالات للشفاء 8078 حالة.

يذكر أن أغلب الإصابات تتركز في ولاية البليدة التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترًا غربًا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وخففت السلطات الجزائرية حظر التجوال ليصبح من 8 مساءً إلى 5 صباحًا في 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، بينما رفعت الحجر الصحي تمامًا عن 19 ولاية أخرى.