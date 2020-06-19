المنتجون في أوبك وخارجها يبحثون الالتزام باتفاق خفض إنتاج النفط الخام

عقدت منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك، بالأمس، بالتعاون مع الشركاء من خارج أوبك أول اجتماع شهري للجنة الوزارية المعنية بمراقبة خفض الإنتاج.

وقالت مصادر فى أوبك، أمس الخميس، إن اللجنة الوزارية تتكون من وزراء تسع دول برئاسة مشتركة بين وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك.

وأضافت المصادر أن اللجنة بحثت مدى امتثال المنتجين لتخفيضات الإنتاج التي تم التوصل إليها في أبريل الماضي وتبلغ التخفيضات 9.7 مليون برميل يوميا تنفذها 23 دولة منتجة للنفط من أوبك وخارجها.

وشددت المصادر على أن أوبك دعت إلى مزيد من الامتثال لخفض الإنتاج لعلاج الأزمة التى يمر بها سوق النفط فى المرحلة الراهنة جراء ضعف الطلب العالمي على النفط الخام بسبب جائحة كورونا بعد حدوث موجة ثانية من الاصابات مؤخرا فى الصين وأمريكا.