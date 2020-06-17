أستاذ اقتصاد: انخفاض أسعار النفط أثر إيجابيا على فاتورة الاستيراد بمصر

قال الدكتور سعيد كامل أستاذ اقتصاديات البترول والغاز بكلية الهندسة جامعة السويس، إن انتشار فيروس كورونا في العالم أثر بشكل كبير على سوق النفط.

وأضاف كامل، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن تراوح أسعار نفط برنت الخام حالياً متوسط 30-40 دولار للبرميل، ويمثل هذا الانخفاض تأثيرا إيجابيا على مصر لأن انخفاض أسعار النفط العالمية يقلل من قيمة فاتورة استيراد مصر للزيت الخام وبعض المنتجات البترولية، وهو ما يؤثر بشكل إيجابي على الموازنة العامة للدولة، حيث يعمل على خفض تقليل الفاتورة الإجمالية للواردات المصرية.

وأشار كامل إلى أن الميزان التجاري للبترول في النصف الأول من العام المالي 2019-2020 سجل عجزا قدره 733.3 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بفائض 150.8 مليون دولار أمريكي في النصف الأول 2018-2019.

ولفت إلى انخفاض واردات النفط بشكل طفيف على أساس سنوي بمقدار 79.7 مليون دولار أمريكي إلى 5.8 مليار دولار أمريكي.

وأضاف أنه إذا ظلت أسعار النفط منخفضة خلال الفترة المقبلة، فمن المرجح أن تنخفض فاتورة الاستيراد بمقدار النصف، ما يؤثر إيجاباً على ميزانية الدعم في مصر، حيث خفضت وزارة المالية تقريباً ما يقرب من نصف الإنفاق المتوقع على دعم الوقود.

وأوضح أنه في السنة المالية 2020-2021، تخصص وزارة المالية 28.1 مليار جنيه مصري (1.8 مليار دولار أمريكي) لدعم المنتجات البترولية بانخفاض 47% عن السنة المالية السابقة، كما أن هناك عددا من العوامل التي تلعب دورًا في قرار وزارة المالية بما في ذلك انخفاض الأسعار العالمية وخفض الدعم السابق.