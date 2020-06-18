البابا بنديكت يغادر الفاتيكان لأول مرة منذ 7 سنوات لزيارة شقيقه المريض

أعلنت الكنيسة الكاثوليكية في مصر، أن بابا الفاتيكان السابق بنديكت سافر إلى موطنه ألمانيا لزيارة شقيقه الأكبر المريض.

وقالت الكنيسة، إن بنديكت البالغ من العمر 93 عاما توجه جوا إلى ريجينسبورج لزيارة شقيقه جورج راتسينجر البالغ من العمر 96 عاما، ورافقه في الزيارة سكرتيره منذ فترة طويلة الأسقف جورج جانزوين وطبيب وممرض ومسؤول من الشرطة ومساعد شخصي.

وهذه هي المرة الأولى التي يغادر فيها بنديكت إيطاليا منذ 2013 عندما أصبح أول بابا يستقيل في ستة قرون.

وقال الفاتيكان إن بنديكت سيبقى في ريجينسبورج "بقدر ما يتطلب الأمر"، دون تحديد ميعاد للرجوع.

وقد عبر بابا الفاتيكان المستقيل عن علاقته بأخيه في عام 2008، بتلك الكلمات "منذ ولادتي وأخي صديق لي، ومرشدي الموثوق فيه. فهو لي مرجعية بفضل قراراته الواضحة".