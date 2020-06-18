عمدة كوم الرمل: ما دمت مصريا وتحت قيادة ناجحة فأنت في أمان

قال محمد رشاد عمدة كوم الرمل ببني سويف، قرية العمال العائدين من ليبيا، إنه ما دمت مصريا فأنت في أمان، وتحت قيادة مصرية ناجحة، وفي رعاية الحكومة المصرية، لافتاً إلى أن العائدين من الأراضي الليبية وصلوا إلى أرض الوطن وهم في رعاية وحماية الجيش والشرطة المصرية.

وتوجه رشاد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "أخبار TEN"، المذاع على فضائية TEN، بالشكر والتقدير للقيادة السياسية والتنفيذية التي قامت على وصولهم واستطاعت أن تعيد شبابنا مرة أخرى إلى مصر ليسعوا على رزقهم داخل أرض الوطن.

وتابع، أنه يجب أن نشكر الله سبحانه وتعالي والقيادة السياسية على عودتهم لأهاليهم وذويهم بأمان مرة أخرى، وكل من ساهم في عودتهم.