والد أحد العائدين من ليبيا: الرئيس السيسي "رد لي روحي"

بعد عدة أيام من سيطرة الحزن الشديد عليهم، تهللت أساريرهم وتبدلت أحوالهم من البؤس إلى البهجة، فور معرفتهم بسرعة استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسى لأزمة المصريين المحتجزين في ليبيا، وتوجيهه بتشكيل لجنة أزمات بعضوية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والأجهزة الأمنية المعنية، وفي أقل من 72 ساعة، تم تحريرهم، بالتعاون والتنسيق بين الأجهزة المصرية والجيش الليبي.

"حسيت أن روحي رجعتلي بقرار السيسي".. بهذا الوصف عبر والد المصري العائد من ليبيا سيد صلاح، على رجوع نجله سالمًا آمنًا من ترهونة بعد احتجازه من قبل الميلشيات الإرهابية لعدة أيام، بعد أن سيطر عليه الظن بأنه لن يراه مرة ثانية، ليمنحه قرار الرئيس السيسي بحل الأزمة الأمل من جديد.

قضي الرجل الستيني الـ72 ساعة الماضية، بين الدعاء والصلاة لعودة نجله البالغ من العمر 20 عاما، الذي قرر السفر إلى ليبيا من أجل البحث عن عمل بدخل أفضل، ليتمكن من الزواج ومساعدة أسرته، منذ 11 شهرًا، برفقة عدد من أبناء القرية، لتنقطع أخباره قبل أكثر من 20 يومًا، ليكتشف لاحقا سقوطه في قبضة الميلشيات بمدينة ترهونة الليبية.

وقال صلاح، لـ"الوطن"، إن الحكومة اتخذت موقفا مشرفا لمساعدة المحتجزين ولم تهملهم على الإطلاق، مشيدًا بسرعة الإستجابة لحل الأزمة وإعادة الشباب المحتجزين، الذين مازالوا في طريقهم للعودة إلى قرية كوم الرمل القبلي ببني سويف، حيث يقف جميع الأهالي أمام أبواب منازلهم في انتظارهم منذ وصولهم فجرًا إلى أرض الوطن.

وتابع: "الحكومة وقفت معانا ومسبتناش وكلمونا طمنونا بعودة ولادنا، وكان أجمل خبر.. الكل فرحنا"، متمنيًا مساعدة العائدين من ليبيا بتوفير فرص عمل لهم داخل البلاد، مؤكدا أنه لن يسمح لأي من أبنائه بالسفر خارج مصر من جديد.

واحتجز المصريون العائدون، فى ليبيا من جانب ميليشيات مسلحة، وعقب بث فيديو لهم على مواقع التواصل الإجتماعي، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتشكيل لجنة أزمات لحل المشكلة، بعضوية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والأجهزة الأمنية المعنية.

وفي أقل من 72 ساعة، تم تحرير المصريين من ليبيا، بالتعاون مع حكومة الوفاق والجيش الليبى، وتسلمتهم الأجهزة فى ليبيا، بالتنسيق مع الأجهزة المصرية، منذ 24 ساعة، طبقا لتصريحات محافظ مطروح، من مدينة ترهونة، وقاموا بالمبيت فى ليبيا ليلة بصحبة الأجهزة المصرية، واستكملوا مسيرة عودتهم 1000 كيلو من ترهونة حتى منفذ السلوم البرى المصري، مؤكدين أن مكانهم في مصر، ولن يغادروها مرة أخرى، وأن تراب الوطن أفضل من الغربة.