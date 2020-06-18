بـ4 آلاف في الساعة.. حكايات فتاة مصر الجديدة مع راغبي المتعة الحرام

كثفت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها وتحرياتها بشأن فتاة تحمل جنسية عربية، وتعرض نفسها على راغبي المتعة الحرام بمنطقة مصر الجديدة مقابل 4 آلاف جنيه فى الساعة.

واعترفت المتهمة باستخدامها مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لاستقطاب راغبي المتعة الحرام لممارسة الدعارة معها، وذلك نظير مبالغ مالية متفق عليها، وتم إحالتها للنيابة العامة التي باشرت التحقيق، وقررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، أن بداية الواقعة كانت بورود معلومات للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، يفيد بقيام إحدى الفتيات بالإعلان عن نفسها عبر إنشاء صفحة لها على برنامج التواصل الاجتماعي، لاستقطاب راغبي المتعة الحرام من السائحين العرب لممارسة الجنس معها، نظير مبلغ مالي 4 آلاف جنيه فى الساعة.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث وتحريات، وتم إعداد عدة أمكنة للمتهمة، أسفر إحداها بمصر القديمة عن ضبط فتاة عربية الجنسية وتدعى "فريزة"، 25 سنة، ومقيمة بمصر الجديدة بالقاهرة، ولا تحمل جواز سفر.

وبتفتيش المتهمة عُثر على هاتف محمول يحتوي على بعض الصور العارية لها، والعديد من المراسلات والمحادثات والاتفاقات بينها وبين راغبي المتعة الحرام، وتم تحريز المضبوطات وإحالتها إلى النيابة التي أصدرت قرارها السابق.