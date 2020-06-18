هل يختلف الدعم وأسعار الشرائح في العدادات مسبوقة الدفع عن التقليدية؟

يسعى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لتوضيح حقيقة بعض المفاهيم الخاطئة التي يتم تداولها بصورة مستمرة، والإجابة على العديد من التساؤلات التي يطرحها المواطنون بخصوص شرائح الكهرباء ومعدلات الاستهلاك وكيفية حسابها وغيرها.

وأوضح الجهاز أن حقيقة اعتقاد المستخدمين أن أسعار شرائح الكهرباء بالعدادات مسبوقة الدفع تزيد عن أسعار الشرائح بالعدادات التقليدية التي تعتمد على إصدار فاتورة استهلاك شهرية أمر غير صحيح تمامًا.

وأضاف في منشوره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن أسعار شرائح الكهرباء سواء للقطاع المنزلي أو التجاري أو غيرها من أنواع المستهلكين واحدة مهما اختلف نوع العداد.

كما أكد "مرفق الكهرباء وحماية المستهلك"، أن الدعم للشرائح المستحقة للدعم واحد في كافة العدادات، سواء كانت تقليدية أو مسبوقة الدفع.