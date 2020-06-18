إعلامية صينية: بكين تبذل جهودا لمعرفة مصدر انتشار كورونا من جديد

قالت الإعلامية الصينية، سعاد يي، إن بكين سجلت نحو 140 حالة إصابة بكورونا في بكين بسبب بسوق وسط المدينة.

وأضافت في مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج "فنجان قهوة" المذاع على فضائية "صدى البلد" أنه لا يوجد سلسلة جديدة من فيروس كورونا حسب البحوث العلمية الحالية التي كشفت أن هذا الفيروس سلالة جديدة من كوفيد – 19 قادمة من خارج الصين ولم يتأكد مصدر الفيروس حتى الآن.

وتابعت بأن بكين اتخذت ثلاثة إجراءات في الوقت الحالي للوقاية من الفيروس مشيرة إلى إدراج 27 حيا ضمن المناطق متوسطة المخاطر وحي واحد ضمن المنطقة عالية المخاطر.

وأشارت إلى أن السلطات فرضت إجراءات احترازية من خلال إلزام الجميع بارتداء الأقنعة والقفازات مع وقف الأنشطة الجماعية الرياضة، وتعليق الرحلات الجماعية بين مختلف المقاطعات.

وشدد الإعلامية الصينية على أن الصين أصبحت أكثر قدرة على مواجهة جائحة جديدة لفيروس كورونا، فيما لم تعلن الحكومة المحلية ما هي الإجراءات الجديدة في الأيام المقبلة.

وأشارت إلى أن كبار الأطباء وعلماء الأوبئة ألمحوا إلى وجود سببين وراء عودة انتشار فيروس كورونا عبر دخول الفيروس عن طريق البضائع الملوثة أو انتقاله عبر مصابين قادمين من خارج بكين، حيث ما زالت بكين منذ ظهور الإصابات منذ 6 أيام تجمع البيانات لاكتشاف المزيد حول فيروس كورونا.