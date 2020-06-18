الصين تتخذ إجراءات جديدة لكبح كورونا في بكين

أعلنت السلطات الصينية اليوم، حزمة من الإجراءات الجديدة في مسعى للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في العاصمة بكين.

وتهدف التدابير الجديدة لتشديد السيطرة على تدفق الأفراد بعد اكتشاف حالات جماعية جديدة للفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" في العاصمة، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وصرح نائب رئيس مكتب الأمن العام ببلدية بكين والناطق باسمه، بان شو هونغ، أثناء مؤتمر صحفي بأنّ هناك 3 فئات من المواطنين لن يسمح لهم بمغادرة بكين.

وأوضح المسؤول أنّ الفئة الأولى تضم حالات الإصابة المؤكدة والمشتبه إصابتها والمخالطين الوثيقين والأشخاص الذين يحملون الفيروس دون ظهور أعراض والأشخاص الذين يعانون من الحمى.

ويعود إلى الفئة الثانية الأشخاص الذين زاروا سوق شينفادي لبيع المنتجات الزراعية (والتي أصبحت بؤرة كبيرة جديدة للوباء في الصين)، والذين تفاعلوا بشكل وثيق مع عاملين فيها منذ 30 مايو.

وتضم الفئة الثالثة الأشخاص الذين يعيشون في مناطق الخطر الوبائي المتوسط والعالي.

وطالب المسؤول المواطنين الآخرين بتجنب السفر غير الضروري إلى خارج بكين، لافتا إلى أنّ شهادة اختبار الحمض النووي السلبية التي لا يتجاوز عمرها 7 أيام مطلوبة لمغادرة المدينة.

كما فرضت إدارات الطيران المدني والسكك الحديدية قيودا على شراء التذاكر للحالات المؤكدة والمشتبه بها والمخالطين الوثيقين والأشخاص الذين يحملون المرض ولا تظهر عليهم أعراض في بكين والأشخاص الذين زاروا سوق شينفادي أو تواصلوا بشكل وثيق مع أحد العاملين فيه منذ 30 مايو.

كما قررت السلطات تعليق حركة حافلات الركاب من وإلى بكين اعتبارا من يوم غد الجمعة.

وسجلت بكين 158 إصابة محلية جديدة بـ"كوفيد-19" خلال الفترة من 11 حتى 17 يونيو.