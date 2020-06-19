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محمود مسلم

رئيس البرلمان العربي يثمن جهود رئيس جيبوتي لتحقيق المصالحة بين الصوماليين

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الوطن
03:05 ص | الجمعة 19 يونيو 2020
الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي

الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي

 ثمن الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان العربي مبادرة الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي برعاية واستضافة مؤتمر الوساطة بين جمهورية الصومال الفيدرالية وأرض الصومال.

وعبر السلمي في بيان له عن دعم ومساندة البرلمان العربي لجهود رئيس جمهورية جيبوتي المقدرة لتحقيق المصالحة بين الأشقاء الصوماليين ودعم الأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي تعزيزًا للأمن القومي العربي.

واعتبر رئيس البرلمان العربي أن هذه الخطوة الإيجابية من شأنها أن تدفع بجهود تثبيت دعائم الاستقرار والمصالحة ودفع عجلة التنمية في الصومال وعموم منطقة القرن الأفريقي.