"القابضة لمياه الشرب": نعمل حالياً على تقديم الخدمات بشكل إلكتروني

قال محمد صلاح المتحدث الرسمي باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إننا نعمل حالياً على تقديم الخدمات بشكل إلكتروني.

وأوضح أن تطبيق تقديم الخدمات أونلاين بدأنا فيه قبل أزمة فيروس كورونا ومع توجه الدولة للتحول الرقمي وكانت هذه البداية بعمل أبلكيشن نستطيع التواصل به مع المواطنين بطريقة سهلة وتسجيل الشكاوي الخاصة بهم من شركة المياه والصرف الصحي، ونستطيع إبلاغهم بأوقات قطع المياه الناتجة عن أعمال الصيانة في كل المحافظات ومواعيدها.

وأضاف صلاح، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مانشيت"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنه بعد الانتهاء من الإصلاح يتم أيضاً إبلاغ المواطنين وكانت هذه المرحلة الأولى من الأبلكيشن، والجزء الثاني أنه مع أزمة فيروس كورونا أسرعنا في إطلاق الدفع الإلكتروني عن طريق التطبيق وتم الانتهاء منه بالفعل وأثناء التواجد في المنزل يمكن وضع رقم الاستيراد الموجود في الفاتورة ورقم السداد وبعد ذلك يتم إدخال بعض البيانات ورقم الفيزا ويبدأ بخصم قيمة الفاتورة المطلوب دفعها.

وتابع، أنه تم أيضاً إطلاق تطبيق يسمي قراءتي وبه إمكانية قراءة العدادات من خلال الدخول على جوجل بلاي وتسجيل القراءة بنفسك، وهذا هو التوقيت المناسب لهذا النوع من الخدمات وليتناسب مع الظروف التي تمر بها، مؤكداً أنه يتم عمل ميكنة حاليا لطلبات التعاقد وتوصيل المياه والصرف الصحي حتي لا تحتاج تقديم للمستندات ونسعى لطرق أن يرفع العمل مستنداته من خلال موقع الشركة بحيث يذهب في ميعاد محدد للتوقيع.