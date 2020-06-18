دعاء عامر تكشف سبب وفاة ماما سناء: "اتصابت بكورونا"

نشرت الفنانة دعاء عامر صورة تجمعها باليوتيوبر الشهيرة "ماما سناء"، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام".

وعلقت عليها قائلة: "أرجو الدعاء لماما سناء بالرحمة والمغفرة.. وربنا يصبر أولادها، الله يرحمها كانت ست جميلة وطيبة ودمها خفيف ومثال للأم المصرية البسيطة الصبورة اللي شالت حمل تربية أولادها بعد وفاة زوجها وكانت ضيفتي في برنامجي بيت زمان هي وابنها حمو شاكر بعد شهرتهم في فيديوهات التيك توك واليوتيوب حمو وماما سناء".

وعن تفاصيل مرضها قبل وفاتها قالت، "امبارح بليل عرفت من حمو أنها اتصابت بفيروس كورونا واتفاجئت الصبح بخبر وفاتها الله يرحمها".

وتابعت، "الغريبة أن من فترة طلعت إشاعة أنها اتوفت وكلمتها و كانت بتضحك وتقولي عرفت حب الناس ليا وأنا خلاص عملت العمرة اللي كان نفسي فيها وكبرت أولادي وربنا أكرمني بحب الناس عايزة بقى من الدنيا إيه تاني".

وطالبت جمهورها بالدعاء لها قائلة، "ادعوا لها بالرحمة والمغفرة والفردوس الأعلى هي وكل أمهاتنا وآبائنا وحبايبنا وربنا يحسن خاتمتنا ويخرجنا من الدنيا على خير".