دراسة "مصرية - يابانية" تستعرض فوائد المورينجا في تحسن نمو دجاج التسمين

نشر الباحثان المصريان بمركز البحوث الزراعية في سخا بمحافظة كفر الشيخ، دراسة مصرية يابانية حول التحسن الغذائي للمورينجا اوليفيرا على اداء النمو والحالة التأكسدية والتعبير الجيني المرتبط بالمناعة في دجاج التسمين تحت ظروف الحرارة العادية والمرتفعة، صُنفت ضمن أفضل 25 بحثا علميا دولياً.

وتستعرض الدراسة المصرية اليابانية التى اعدها الباحثان الدكتور محمود حمزة الديب، والدكتور محمد حسنى عصر، بمركز البحوث الزراعية بسخا، والتي تُعد كشراكة بحثية مصرية – عالمية بين معهد بحوث الانتاج الحيواني – محطة بحوث سخا بمركز البحوث الزراعية، وكليه الزراعة بجامعه كفر الشيخ، وجامعه كاجوشيما اليابانيه، تقيم استخدام المورينجا اوليفرا كإضافات غذائية طبعيه لما لها من خصائص مضادة للأكسدة لتقليل من اثار الاجهاد الحرارى في دجاج التسمين وتأثير ذلك على الاداء الإنتاجي و خصائص الدم و المناعة.

ووفقاً للباحثين، فان معدل الاستشهاد بهذا البحث وصل 19 مرة في أبحاث ودراسات عالمية، وهو معدل عالي للاستشهاد لبحث لم يمر على نشرة عام، وتتلخص أهمية البحث ، في تقيم استخدام المورينجا اوليفرا كإضافات غذائية طبعيه لما لها من خصائص مضادة للأكسدة لتقليل من اثار الاجهاد الحرارى في دجاج التسمين وتأثير ذلك على الاداء الإنتاجي و خصائص الدم و المناعة.

كما توصلت لعدة نتائج هامة، منها استخدام المورينجا بتركيز 5% الى تحسين وزن الجسم المكتسب والكفاءة التحويلة للعلف وانخفاض الكولسترول الكلى والمنخفض الكثافة بينما زاد معدل الكولسترول مرتفع الكثافة تحت ظروف الاجهاد الحرارى وكذلك انخفاض معدل الدهون الثلاثية في تحت درجات الحرارة الطبيعية و العالية.

كما توصلت لتحسن معدل الجلاتوثايون بيروكسيديز في الدم مما يثبت قدره اوراق المورينجا 5% في تخفيف الآثار السلبية للإجهاد الحرارى نتجه التحسين في حاله الانزيمات المضادة للأكسدة اثبات بتحسين التعبير الجيني لمؤشرات تحمل الإجهاد الحراري، وتأكيدًا لقدره المورنيجا ادت الى تخفيض مؤشر الشوارد الحرة مثل الإجهاد الحراري في فصل الصيف في الظروف الطبيعية و ظروف الاجهاد الحرارى.

وتوصلت الدراسة الى تحسن المناعة بإضافة المورينجا سواء في درجات الحرارة العالية او الطبيعية عن طريق زيادة السيتوكينات بزياده التعبير الجيني الانترليوكين المسبب لذلك، حيث يتضح قدره المورينجا الى تحسين الاداء الإنتاجي والمناعة وحاله مضادات الأكسدة مما يعود بالنفع ويحسن من الكفاءة الإنتاجية لدجاج التسمين في درجات الحرارة الطبيعية وفي حالات الاجهاد الحراري بتقليل الاثار السلبية لارتفاع الحرارة.

وأعد الباحثان الجدوى الاقتصادية وامكانيه التطبيق لدراستهما، قائلين"نظراً للفوائد العديدة لنبات المورينجا ومعرفه معظم المصرين بذلك مما ادى الى انتشار ثقافه زراعته على كافة المستويات التجارية والخاصة وادى ذلك الى توفير النبات بأسعار تنافسيه تسمح باستخدامه بكثرة في مجال الانتاج الحيواني و الداجنى و ترتب على ذلك سهوله تطبيق البحث تحت الظروف المصرية و يحقق جدوى اقتصاديه عالية نظرا لما يحققه استخدام المورينجا من تحسن الاداء الإنتاجي وارتفاع المناعة و حاله انزيمات مضادات الأكسدة مما يقلل فرصه الإصابة بالأمراض و تخفيض تكاليف الأدوية المستخدمة في مجال دجاج التسمين".