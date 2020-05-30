وزير الزراعة يشيد بزيادة إنتاجية محاصيل سخا

تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، محطة البحوث الزراعية بسخا، التي تعد أكبر محطات البحوث الزراعية على مستوى الجمهورية.

وأشاد القصير بزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية التي تشتهر المحافظة بزراعتها بما يسهم في زيادة دخل مزارعيها، ورفع مستوى معيشتهم، والنهوض بالإنتاج الزراعية وتحقيق التنمية.

و استمع وزير الزراعة، إلى عرض لأنشطة ونتائج البرنامج القومي للنهوض بإنتاج المحاصيل المختلفة، وأهم الأصناف الجديدة التي جرى استنباطها، مشيدا بجهود الباحثين في مركز البحوث الزراعية.

اوضح الوزير، أن هناك تعاون دائم ومستمر بين وزارة الزراعة ومحافظة كفر الشيخ، في إنجاز العديد من الملفات المتعلقة برفع مستوى معيشة فلاحيها، وتحقيق التنمية الزراعية بالمحافظة.