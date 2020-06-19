"نافع": عودة "النصر للسيارات" خطوة جيدة للصناعة المصرية

وقَّعت مصر والصين أمس الخميس، مذكرة تفاهم لتصنيع سيارات كهربائية في شركة النصر للسيارات، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية.

قال مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية لـ"الوطن" إن عودة شركة النصر للسيارات للعمل من جديد، خطوة جيدة لإحياء علم الصناعات في مصر خاصة وأن الشركة كان لها ثقل جيد في السوق المصرية من قبل.

وأضاف أن الشركة قادرة على تصنيع ما يقرب من 50 ألف سيارة سنوياً، وأنه تم التفكيرفي تصنيع السيارات الاحتراق الداخلي وسيارات الكهربائية، وسيتم التوازن التصنيع بين سيارات الأجرة والسيارات الملاكي.

وأشار إلى أن الفرق بين التصنيع والتجميع يعمل عليه نسبة المكون المحلي، وأن سيارات الاحتراق الداخلي سيكون أقرب للتصنيع أما السيارات الكهربائية فتمثل البطارية نسبة 60% ولذلك ستعتمد على التجميعبشكل أكبر

وأكد أنه سيتم العمل على تطوير تجميع البطارايات من الخارج، وأن هناك العديد من العومل الأخرى المشتركة بين المكون المحلي في السيارات التي تعمل بالوقود الخارجي والسيارات الكهربائية، وسيكون من السهل البحث فيها عن مصنع محلي.

وأشار ان الشركة تستهدف الربع لأخير من 2021 لإطلاق النماذج، كما أن الشركات التي يتم التعاون معها في الصين وماليزيا هي شركات حكومية وتحصل على دعم من الحكومة.

كما أنه تم عمل اعتبارات العوامل البيئية في السيارات التي تعمل بالإحتراق الداخلي،كما سيتم عمل خطة لاستهداف الأسواق الافريقية.