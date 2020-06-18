النفط يرتفع خلال الأسبوع الحالي وسط تخوفات من موجه ثانية لكورونا

شهدت أسعار النفط الخام بنوعية خام برنت العالمي وخام غرب تيكسا الأمريكي ارتفاعا ملحوظا خلال الأسبوع الحالي بعد انخفاضة الاسبوع الماضي.

حيث ارتفعت أسعار خام برنت العالمي الي ٤١.٥١ دولار للبرميل، وارتفعت أسعار النفط خام غرب تيكساس الأمريكي الي ٣٨.٨٨ دولار للبرميل.

وارتفعت الأسعار هذا الأسبوع مع التزام الدول والحكومات بخفض الإنتاج للنفط بعد اقرار الخفض حتي تعاود الاسعار في الارتفاع.

وشهدت الأسابيع الماضية ارتفاعا في أسعار النفط بسبب تقليل قيود الحظر وعودة الحياة والحركة الاقتصادية والاجتماعية في عدد من الدول.

ولكن خلال هذه الفترة هناك تخوفات من معاودة الموجه الثانية لفيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، خاصة بعد اكتشاف الصين عدد من المصابين بمدينة بكين وفرض الحظر بها، مع تصاعد التخوف في ظل زيادة الاعداد اليومية المكتشفة في الصين وأمريكا.