أمريكا: 10 ملايين دولار لمعلومات تؤدي لاعتقال قادة مسلحين من كولومبيا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس عن مكافآت يصل كل منها إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي لاعتقال وإدانة كل من سوجسيس هيرنانديز سولارتي ولوسيانو مارين أرانجو وهما من كبار حركة " فارك " المسلحة في كولومبيا واللذين انسحبا من عملية السلام ولهما تاريخ طويل في أنشطة تهريب المخدرات.

وقال مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي اليوم في بيان إن بلاده تقدر شراكتها مع كولومبيا وستواصل تعاونها معها في مكافحة المنظمات الإجرامية في المنطقة لافتا إلى قلق البلدين من دعم نظام مادورو في فنزويلا لتلك المنظمات.

وأشار إلى أنه كان قد تم تقديم أكثر من 75 مهربا للمخدرات للعدالة منذ عام 1986 كما دفعت الولايات المتحدة أكثر من 130 مليون دولار كمكافآت مقابل المعلومات التي أدت لاعتقالهم.