رئيس التحرير

محمود مسلم

الخارجية الأمريكية تطلق معرضا افتراضيا عن إعادة 90 ألف أمريكي بعد كورونا

كتب:

أ ش أ
02:09 م | الثلاثاء 19 مايو 2020
إجراءات مكافحة فيروس كورونا

إجراءات مكافحة فيروس كورونا

أطلقت وزارة الخارجية الأمريكية معرضا افتراضيا حول إعادة أكثر من 90 ألف أمريكي إلى وطنهم بسبب تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم الوزارة، إن المعرض يحمل عنوان "إعادة الأمريكيين لوطنهم" يأتي من خلال المتحف الوطني للدبلوماسية الأمريكية.

ويرصد المعرض الصور والفيديوهات والقصص المرتبطة بإعادة الأمريكيين من أنحاء العالم إلى بلادهم خلال فترة الأزمة.

وقد تم إنشاء المتحف الوطني للدبلوماسية الأمريكية بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص وقد تم استكمال إنشاء المتحف في عام 2017 على مساحة 20 ألف قدم مربع.