سويلم: تطبيق للهواتف في ألمانيا ينبه المواطن عند اختلاطه بمصاب كورونا

قال الدكتور هاني سويلم رئيس قسم هندسة المياة بجامعة آخن الألمانية، إن ألمانيا دشنت تطبيقًا جديدًا لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال "سويلم" خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن الشعب الألماني ملتزم بشكل كبير، مؤكدًا أنه غير متخصص في الطب، ولكنه ينقل الصورة كمهندس ليستفيد منها الشعب المصري.

وأوضح "سويلم" أن الشعب الألماني ملتزم بالكمامة وبالتباعد الاجتماعي، وارتداء القفازات، مشيرًا إلى أن الأعداد قلت في ألمانيا بشكل كبير.

وأشار "سويلم" إلى أن بعض الإصابات حدثت مؤخرًا في مجزر، وتم متابعة الأعداد التي أصيبت والمخالطين لها.

وتحدث "سويلم" عن تطبيق جديد يُستخدم لتنبيه المواطنين حال اختلاطهم بمصابي فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن التطبيق حكومي رسمي، ويتم التسجيل عليه بالبيانات الرسمية، وأنه حال اقتراب الشخص من آخر تتبادل الهواتف أكواد سرية، وعند إصابة شخص بفيروس كورونا يقوم هذا التطبيق بالتواصل مع من اختلطوا بالمصاب وينصحهم بالعزل أو التوجه للمستشفى.