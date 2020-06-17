ألمانيا تحذر من السفر إلى تركيا: موبوءة بكورونا

نشرت السلطات في ألمانيا قائمة بالدول الأكثر خطرًا فيما يخص فيروس كورونا، ووصفت تركيا بـ"البلد الموبوء" بعد تفشي خطير للفيروس التاجي المتسبب في جائحة "كوفيد 19" وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

وكانت السلطات الألمانية قررت مؤخرًا، فتح أبوابها أمام دول الاتحاد الأوروبي وسويسرا، فيما لا تزال تركيا في قائمة الدول المحظور السفر إليها.

وحسب ما ذكرت جريدة KRT، أعد معهد روبرت كوتش قائمة تضم 160 دولة، حذرت ألمانيا من منع السفر إليها بسبب فيروس كورونا المستجد.

ويوميًا، يؤكد الاتحاد الأوروبي عدم الثقة في النظام التركي بزعامة رجب طيب أردوغان، وزادت معدلات التشكيك في النظام التركي مع انتشار فيروس كورونا، الأمر الذي وصل حدّ أن قرر الاتحاد استمرار فرض حظر السفر إلى تركيا.

وقررت لجنة الاتحاد الأوروبي، الجمعة الماضي، تمديد حظر السفر والانتقال بين الدول الأعضاء، الذي فرض بسبب أزمة كورونا، حتى نهاية يونيو الحالي، على أن يعاد رفع الحظر تدريجيًا فيما بعد.

وكانت جامعة "جون هوبكينز" الأمريكية نشرت نتائج دراستها الموسعة والشاملة التي أجرتها حول العالم حول تأثيرات وتداعيات وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) على دول العالم، مؤكدة أنّ البيانات المعلنة من قبل الحكومة التركية مشكوك فيها بصورة كبيرة.