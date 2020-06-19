عبدالله يكشف سبب هجوم الأتراك على مسلسل "ممالك النار": مصر زي النداهة

قال يسري عبدالله أستاذ الأدب والنقد، إن مسلسل ممالك النار هوجم كثيرا من آلة الدعاية التركية وكل القنوات المعادية للدولة المصرية الموجودة سواء في قطر أو تركيا وكانوا يحاولون أن يصنعوا "تلبيس إبليس" وفكرة أنه "كيف تهاجمون العثمانيين وتستحسنون المماليك؟"، وهذه المقارنة هنا غير واجبة والسؤال غير منطقي.

وأضاف عبدالله، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية TEN، أن المملوك كان رجلا بلا أرض في الأساس، وطومان باي صار مصرياً لأن مصر مثل النداهة وقادرة على أن تجذب الجميع وتجعلهم أبناء لهذه الروح المصرية الخلاقة والمتجددة.

وتابع، أن هناك أحياء في القاهرة حتى الآن مثل منطقة الضاهر بها أرمن ويونانيون يعيشون فيها حتى الآن.