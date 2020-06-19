تفاصيل وفاة الفنان بركات زكي "تمرجي عش المجانين": مات منذ 5 أيام

توفي الفنان بركات زكي، عضو نقابة المهن التمثيلية، حسبما اعلن الفنان منير مكرم عضو النقابة.

علمت "الوطن" أن الفنان توفي منذ 5 أيام ولم يتم إبلاغ النقابة إلا منذ ساعات، وأن أسرته لم يكن لديها القدرة في التواصل مع النقابة، نظرا لابتعاد الفنان عن التمثيل منذ سنوات عديدة.

وأشارت المصادر إلى أن الوفاة كانت طبيعية وليست بسبب فيروس كورونا.

تعد أشهر أعمال بركات زكي المشاركة في مسرحية "عش المجانين"، بطولة الفنان الراحل محمد نجم، حيث لعب دور تمرجي.

شارك في عدد من الأعمال الدرامية أبرزها زهرة وأزواجها الخمسة، سقوط الخلافة، مسلسل إسماعيل ياسين، الوديعة والذئاب، أولاد الحلال، مسلسل أسمهان، مسلسل قمر، مسلسل ناصر.