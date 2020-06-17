رامي بركات عن هيثم زكي: تعرض للاضطهاد والسرقة قبل وفاته

أعرب رامي عز الدين بركات، الأخ غير الشقيق لهيثم أحمد زكي، عن استيائه الشديد، بسبب الهجوم الذي يتعرض له في الفترة الأخيرة، من قبل بعض محبي الفنان الراحل أحمد زكي، كونه الوريث الشرعي والوحيد لـ"الإمبراطور".

وكتب "رامي" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "لقد كبرت مفتخرًا بأني مصري ولا كنت أريد أن أكون شيئًا آخر.. لقد كنت مؤمنًا بأن أهلي سوف يدعمونني دائما لأننًا جميعًا من أصل وعرق واحد"، متابعًا: "لكن ليس كذلك.. هم سوف يدعموك فقط عندما تكون ميتًا".

وأضاف: "كونك تعيش في الولايات المتحدة، أعتقد أن هذا كافيًا لتتعامل بكره وتحيز وغضب.. الشيء الأخير الذي لا يمكن تخيله هو الكره من الأهل"، متسائلًا: "ما سبب هذا؟.. هل أنا من يختار أمه؟ وماذا يجب أن أكون؟.. وهل كان لديّ القوة أو السلطة التي تقرر أين ينبغي أن أعيش في عمر الخامسة؟.. هل أنا من قرر أن يعيش بعيدًا عن أخيه؟.. هذه أسئلة يجب أن يفكر بها كل شخص عاقل ويضعها في الاعتبار".

وتابع: "هناك كثير من المعلومات الخاطئه لو أن الناس عرفوا ما حدث بالفعل في أثناء إقامتي في المملكه المتحدة، فأنا أشك أن يستطيع أحد أن يفتح فمه.. لا أفهم لماذا الناس غاضبون أو منزعجون مني؟".

وقال رامي: "الشيء المحزن أو المؤسف الذي لم أستطيع أن أذكره.. عندما يقال لي لماذا تأتي إلى مصر؟ كما لو إنه يجب أن أخذ تصريحًا من شخص ما، لكي أكون في بلدي الذي ولدت به".

وتابع: "وما هو مستوى التقدير الذي أظهروه للرجل للذي مات مؤخرًا أثناء كفاحه في الحياة.. أخي هيثم تعرض للاضطهاد، والسرقة، وسوء الفهم وسوء المعاملة من جميع الأشخاص في حياته.. من نفس الناس التي كانت تحب أباه أحمد زكي".

وكان المستشار بلال عبد الغني، محامي رامي عز الدين بركات، الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، والوريث الشرعي والوحيد للفنان أحمد زكي، قد أكد أن الفنان محمد رمضان لم يتواصل معه بشأن تحويل حياة "فتى الشاشة الأسمر" إلى عمل درامي.

وقال "بلال" في تصريحات سابقة لـ"الوطن" إن "وريث أحمد زكي ليه لديه مانع من تجسيد محمد رمضان لبطولة المسلسل، بشرط إنهاء كافة الإجراءات القانونية وحفظ الحقوق المادية للوريث، قبل البدء في مسلسل "الإمبراطور".