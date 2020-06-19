وزير السياحة: متحف الغردقة أول المتاحف يفتتح بمصر بعد فترة التوقف

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إنه يزور مع وزير الطيران المدني المحافظات السياحية الثلاث التي تقرر عودة السياحة الوافدة إليها.

وأضاف العناني خلال تصريحات عبر شاشة "اكسترا نيوز": "بدأنا بمحافظة البحر الأحمر، وتفقدنا مطار القاهرة وإجراءات ركوب الطائرة والأطعمة المعلبة والمياه وارتداء الكمامات للمضيفين والمضافات وإجراءات التفتيش والتعرف على الوجه إذا لم يكن الشخص مرتديًا الكمامة، وهذه الأجهزة ستستعملها كل المطارات بالمحافظات التي نفتح فيها السياحة".

وتابع: "بعدها زرت متحف الغردقة وهو أول متحف يفتتح بعد فترة التوقف، وقمنا بالاطمئنان على الإجراءات الاحترازية بداخلها".