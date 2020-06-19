الأنواع الجيدة تبدأ من 1500 جنيه.. متوسط أسعار الهواتف المستعملة

بسبب غلاء أسعار الهواتف الذكية ذات الإمكانيات المرتفعة، يلجأ الكثيرون إلى شراء المستعمل، لأنه أقل في التكلفة، تقدم "الوطن" ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها متوسط أسعار الهواتف المستعملة ونصائح عند شرائها.

هواتف سامسونج المستعملة

في سوق الهواتف المستعملة تعتبر هواتف سامسونج الأكثر انتشارًا بسبب سمعتها، وكثرة أنواعها، وإمكانياتها التي تناسب الجميع، وتبدأ أسعارها من 1200 إلى 7500 جنيه، وأبرز الهواتف التي يبحث عنها المستخدمون.

سامسونج جالاكسي g4 يتراوح سعره من 1200 إلى 1500 جنيه، وهاتف سامسونج جالاكسي S9 ويبدأ من 2700 إلى 3100 جنيه.

هواتف آيفون المستعملة

تبدأ أسعار هواتف آيفون المستعملة من 3 آلاف جنيه، وتصل إلى 15 ألف جنيه، حسب النوع، لكن الأكثر مبيعًا هي نوعية آيفون 6 وآيفون 6s ويتراوح سعرها بين 3200 إلى 4000 جنيه.

هواتف شاومي

على الرغم من أن العلامة التجارية شاومي لا تزال حديثة في الشرق الأوسط مقارنة بأنواع أخري مثل سامسونج أو نوكيا، إلا أنه استطاع أن يستحوذ على جزء معتدل من سوق الهواتف المستعملة.

وهو ملجأ للكثيرين ممن يرغبون في شراء هواتف ذكية ذات امكانيات مرتفعة، وسعر مناسب ويعتبر هاتف ريدمي نوت 9s من الهواتف المطلوبة، ويتراوح سعرها مستعمل ما بين 2800 إلى 3000 جنيه، مع العلم أنه موديل عام 2020، هاتف شاومي نو7 موديل عام 2019 سعر 2700 جنيه.

نصائح عند شراء الهواتف المستعملة

ابتعد عن الباعة الجائلين، واختار محل مرخص، لأن اهتمامه بسمعته وببيع منتجاته ستكون أفضل.

عند شراء هاتف مستعمل، تأكد من أنه بالعلبة الخاصة، ومطابق للسيريال نمبر على الهاتف، لتيقن من أنه ليس مسروق.

احصل على فاتورة من المحل تثبت حالة التليفون والسعر الذي دفعته.

حاول اختيار هواتف مستعملة غير مستهلكة لفترات طويلة.