"لو معاك 3 آلاف جنيه".. 10 هواتف بإمكانيات جيدة يمكن شراؤها
كتب:
منى السعيد
12:25 ص | الأربعاء 17 يونيو 2020
في السنوات الأخيرة أصبحت الهواتف الذكية جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، فهي تحمل أكبر قدر من معلومات عن الأصدقاء والعمل، كما أنها وسيلة تواصل سريعة.
وتحرص الشركات العملاقة المصممة للهواتف الذكية على صناعة موديلات وأنواع مختلفة من المحمول تناسب ماديات كل شخص.
جريدة "الوطن" قامت بجولة ميدانية في عدد من الشوارع الشهيرة المتخصصة في بيع الهواتف الذكية، لمعرفة متوسط أسعار الهواتف، وتستعرض "الوطن" ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة في التقرير التالي أفضل 10 هواتف ذكية يمكن أن تقتنيها بأسعار تقل عن 3 آلاف جنيه، في السطور التالية.
هاتف هواوي ميديا باد T3 8.0
شاشة مقاس 8.00 بوصة بدقة 1280 × 800 بكسل
يعمل ببطارية 4800mAh غير قابلة للإزالة.
مساحة 16 جيجا
Ram 2GB.
السعر 2599 جنيهًا.
هاتف هواوي Y7p
شاشة تعمل باللمس مقاس 6.39 بوصة بدقة 720 × 1560 بكسل.
يعمل بسرعة 1.7 جيجاهيرتز.
مساحة 64 جيجا
Ram 4GB.
السعر 2599 جنيها
هاتف T295 - سامسونج جلاكسي تاب A 8.0
شاشة تعمل باللمس مقاس 8.00 بوصات بدقة 800 × 1280 بكسل.
يعمل بسرعة 2 جيجاهرتز
مساحة 32 جيجا
Ram 2GB.
السعر 2750 جنيهًا.
بطارية 5100mAh غير قابلة للإزالة.
هاتف A207-سامسونج جالاكسي A20s
شاشة تعمل باللمس بحجم 6.50 بوصة بدقة 720 × 1560 بكسل
بطارية غير قابلة للإزالة تبلغ 4000 مللي أمبير في الساعة.
مساحة 32 جيجا
Ram 3GB.
السعر 2750 جنيهًا.
هاتف Lenovo K5 play
يدعم خاصية 4G .
عام الصناعة 2018.
الطول والعرض (6.06 x 2.86 x 0.31 in)
مساحة الهاتف. 32GB
Ram 3GB.
السعر 2299 جنيهًا.
هاتف HTC Desire 12+
شاشة 6 إنش بمعدل دقة 720 * 1440 بكسل
شريحتي مزدوجة
مساحة 32 جيجا
RAM 3GB
السعر 2799 جنيهًا
هاتف أوبو A5
شاشة تعمل باللمس بحجم 6.50 بوصة
بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة.
مساحة 64 جيجا
RAM 3GB
السعر 2990 جنيهًا.
هاتف أوبو A31
شاشة تعمل باللمس مقاس 6.50 بوصة بدقة 720 × 1600 بكسل
بطارية 4230 mAh غير قابلة للإزالة.
مساحة 64 جيجا
RAM 4GB
السعر 2790 جنيهًا.
هاتف هونر 8X
شاشة لمس بحجم 6.5 بوصة مع دقة 1080 × 2340 بكسل
بطارية تبلغ 3750 مللي أمبير
مساحة 64 جيجا
RAM 4GB
السعر 2999 جنيهًا.
هاتف هونر 9X lite
شاشة تعمل باللمس 6.50 بوصة بدقة 1080 × 2340 بكسل
ببطارية 3750mAh
مساحة 128 جيجا
RAM 4GB
السعر 2990 جنيهًا.