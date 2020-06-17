"لو معاك 3 آلاف جنيه".. 10 هواتف بإمكانيات جيدة يمكن شراؤها

في السنوات الأخيرة أصبحت الهواتف الذكية جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، فهي تحمل أكبر قدر من معلومات عن الأصدقاء والعمل، كما أنها وسيلة تواصل سريعة.

وتحرص الشركات العملاقة المصممة للهواتف الذكية على صناعة موديلات وأنواع مختلفة من المحمول تناسب ماديات كل شخص.

جريدة "الوطن" قامت بجولة ميدانية في عدد من الشوارع الشهيرة المتخصصة في بيع الهواتف الذكية، لمعرفة متوسط أسعار الهواتف، وتستعرض "الوطن" ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة في التقرير التالي أفضل 10 هواتف ذكية يمكن أن تقتنيها بأسعار تقل عن 3 آلاف جنيه، في السطور التالية.

هاتف هواوي ميديا باد T3 8.0

شاشة مقاس 8.00 بوصة بدقة 1280 × 800 بكسل

يعمل ببطارية 4800mAh غير قابلة للإزالة.

مساحة 16 جيجا

Ram 2GB.

السعر 2599 جنيهًا.

هاتف هواوي Y7p

شاشة تعمل باللمس مقاس 6.39 بوصة بدقة 720 × 1560 بكسل.

يعمل بسرعة 1.7 جيجاهيرتز.

مساحة 64 جيجا

Ram 4GB.

السعر 2599 جنيها

هاتف T295 - سامسونج جلاكسي تاب A 8.0

شاشة تعمل باللمس مقاس 8.00 بوصات بدقة 800 × 1280 بكسل.

يعمل بسرعة 2 جيجاهرتز

مساحة 32 جيجا

Ram 2GB.

السعر 2750 جنيهًا.

بطارية 5100mAh غير قابلة للإزالة.

هاتف A207-سامسونج جالاكسي A20s

شاشة تعمل باللمس بحجم 6.50 بوصة بدقة 720 × 1560 بكسل

بطارية غير قابلة للإزالة تبلغ 4000 مللي أمبير في الساعة.

مساحة 32 جيجا

Ram 3GB.

السعر 2750 جنيهًا.

هاتف Lenovo K5 play

يدعم خاصية 4G .

عام الصناعة 2018.

الطول والعرض (6.06 x 2.86 x 0.31 in)

مساحة الهاتف. 32GB

Ram 3GB.

السعر 2299 جنيهًا.

هاتف HTC Desire 12+

شاشة 6 إنش بمعدل دقة 720 * 1440 بكسل

شريحتي مزدوجة

مساحة 32 جيجا

RAM 3GB

السعر 2799 جنيهًا

هاتف أوبو A5

شاشة تعمل باللمس بحجم 6.50 بوصة

بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة.

مساحة 64 جيجا

RAM 3GB

السعر 2990 جنيهًا.

هاتف أوبو A31

شاشة تعمل باللمس مقاس 6.50 بوصة بدقة 720 × 1600 بكسل

بطارية 4230 mAh غير قابلة للإزالة.

مساحة 64 جيجا

RAM 4GB

السعر 2790 جنيهًا.

هاتف هونر 8X

شاشة لمس بحجم 6.5 بوصة مع دقة 1080 × 2340 بكسل

بطارية تبلغ 3750 مللي أمبير

مساحة 64 جيجا

RAM 4GB

السعر 2999 جنيهًا.

هاتف هونر 9X lite

شاشة تعمل باللمس 6.50 بوصة بدقة 1080 × 2340 بكسل

ببطارية 3750mAh

مساحة 128 جيجا

RAM 4GB

السعر 2990 جنيهًا.