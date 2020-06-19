الصين تطلق سراح 10 جنود هنود احتجزتهم خلال اشتباكات حدودية

أعلنت وسائل إعلام هندية أن الصين أطلقت سراح نحو 10 جنود هنود بينهم ضابطين احتجزوا خلال الاشتباكات الحدودية الأخيرة بين البلدين، حسبما أفادت فضائية sky news عربية، في نبأ عاجل.

ونفذت دبابات صينية من نوع "تايب 15"، مناورات واسعة النطاق قرب الحدود الهندية الصينية، بعد أيام من اشتباكات عنيفة وقعت بين قوات حرس الحدود في الجيشين الهندي والصيني.

ونشرت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية، مقطع فيديو، قالت إنّه يرصد جانبا من المناورات التي تم تنفيذها في منطقة التب، جنوب غربي البلاد، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

يذكر أنّ دبابات "تايب 15" الصينية، ضمن دبابات القتال الرئيسية الخفيفة، التي كان أول ظهور لها في العرض العسكري الصيني عام 2019.