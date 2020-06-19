ترامب يهدد: "الانفصال الكامل ممكن عن الصين.. شكرا"

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، من أن "الانفصال الكامل" بين الاقتصادين الأمريكي والصيني المتداخلين مع بعضهما يبقى خيارا سياسيا محتملا لإدارته.

وقال ترامب على مع التغريدات "تويتر": "الولايات المتحدة بالتأكيد تحتفظ بخيار لسياسة تتبعها، في ظل ظروف متعددة، لانفصال كامل عن الصين. شكرا"، وفق ما نقلت "فرانس برس" وفقا لقناة "سكاى نيوز عربية".

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه يكتب ذلك في سياق رده على تعليقات للممثل التجاري في إدارته، روبرت لايتهايزر، الذي كان على رأس مفاوضات واشنطن مع بكين خلال الحرب التجارية.

والأربعاء الماضي، قال لايتهايزر أمام لجنة في الكونجرس أن الصين حتى الآن ملتزمة بشروط اتفاق يخفف من الخلاف، وأن الانفكاك الكامل بين الاقتصادين العملاقين في الوقت الراهن "مستحيل".

وأضاف الممثل التجاري: "هذا كان خيارا لسياسة قبل سنوات، لكنني لا أظن أنه سياسة أو خيار منطقي لسياسة في هذه اللحظة".