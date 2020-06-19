وزير الخارجية الأمريكي يصف مستشار الأمن القومي السابق بـ"الخائن"

اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، جون بولتون مستشار الأمن القومي السابق بالبيت الأبيض، بأنه ينشر في كتابه عددا من الأكاذيب وأنصاف الحقائق ووصفه بخيانة الأمانة.

وأضاف "بومبيو"، في بيان، أنه من المحزن ومن الخطير كذلك أن يكون هذا هو دور "بولتون"، والذي وصفه بـ"الخائن الذي أضر بأمريكا بانتهاك التزامه المقدس أمام شعبها".

وفي بيانه الذي حمل عنوان (كنت أنا أيضا بالغرفة)، في إشارة إلى تفنيده لادعاءات "بولتون"، وأنه كان شاهد عيان للأحداث معه، تابع بومبيو "أقول لأصدقائنا في جميع أنحاء العالم، إنكم تعلمون أن الولايات المتحدة في ظل قيادة الرئيس دونالد ترامب هي قوة للخير في العالم".

وكان قد تم تسريب مقتطفات من مذكرات مستشار الأمن القومي السابق، والتي من المقرر صدورها الأسبوع المقبل، ضمنها سرد تجربته في العمل مع الرئيس ترامب بالبيت الأبيض، ووجه له فيها الكثير من الاتهامات ما دفع الإدارة الأمريكية لرفع دعوى جنائية لوقف نشر الكتاب.