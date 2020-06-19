اليابان ترفع كل القيود المفروضة على السفر الداخلي بسبب فيروس كورونا

رفعت اليابان، اليوم، آخر القيود التي كانت قد فرضتها على السفر بين المحافظات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن "انتشار الفيروس قد أُبقي تحت السيطرة".

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أن المسافرين بدأوا في العودة إلى محطات السكك الحديدية والمطارات، في حين أعيد فتح عدد من أماكن الترفيه في جميع أنحاء البلاد.

وعلى الرغم من أن الحكومة اليابانية أنهت حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد في أواخر مايو، فإنها وجهت بتجنب السفر غير الضروري من وإلى طوكيو والمحافظات المحيطة بها، وتشمل (شيبا، وكاناجاوا، وسايتاما، وهوكايدو في شمال اليابان).

وبعد أن كانت تحذيرات السفر قد رفعت بالفعل في المحافظات الأخرى، يمهد فتح هذه المحافظات اليوم الطريق لانتعاش السياحة؛ حيث تسعى الحكومة إلى تنشيط القطاع المتعثر بمجرد أن ينحسر وباء فيروس كورونا.

ولدى طوكيو أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا بين محافظات البلاد الـ47، كما تجمعها روابط اقتصادية وثيقة مع المناطق المجاورة لها، في حين تعرضت هوكايدو مؤخرا لموجة جديدة من الإصابات.