يوميات كورونا.. اليابان تلزم المسافرين بالفحص.. وإصابات باكستان 89249

وصل عدد إصاباته على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية في ديسمبر الماضي، إلى6.844.171، فيما وصل إجمالي الوفيات 398.129، بينما بلغت حالات الشفاء منه 3.335.293، إنه وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذي نشر في جميع دول العالم الهلع، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم.

وتخطط اليابان، لإلزام المسافرين منها وإليها بالخضوع لاختبار كورونا المستجد "كوفيد-19"، وتقديم خط سير الرحلة، وذلك في الوقت الذي تدرس فيه طوكيو سبل تخفيف القيود على السفر بأمان، وفق ما أعلنته مصادر حكومية يابانية.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أمس الجمعة، أن طوكيو تجري بالفعل محادثات مع تايلاند وفيتنام وأستراليا ونيوزيلندا لإعادة فتح الحدود بشكل متبادل، في ضوء توقعات بتعجيل إجراءات رجال الأعمال والمهنيين مثل الطاقم الطبي، وفقا لما ذكرته وكالة انباء "الشرق الأوسط".

وبموجب الخطة، سيتعين على المسافرين الذين يغادرون اليابان أولاً أن تأتي نتيجة المسحة سلبية في فحص الـ"بي.سي.آر"، والذي سيقدمونه بعد ذلك إلى سفارة الدولة التي يخططون لزيارتها.وخلال الأسبوعين الأولين من وصولهم اليابان، ستطلب السلطات من المسافرين أيضًا الإقامة في فندق وتفرض قيود على تحركاتهم باستثناء التنقل إلى العمل وتحظر عليهم استخدام وسائل النقل العام.

وسجلت ماليزيا، أمس الجمعة، 19 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 8266 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة الماليزية، عودة انخفاض معدل الإصابات الجديدة اليومية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "برناما" الماليزية.

وقال المدير العام للصحة الماليزية نور هشام عبدالله - في مؤتمر صحفي يومي بخصوص مستجدات كورونا المستجد - إن ماليزيا سجلت أول حالة وفاة في أسبوعين؛ مما يرفع عدد الوفيات حتى الآن إلى 116 حالة.وبالنسبة لحالات الشفاء، أوضح المسؤول الماليزي انها بلغت 6 آلاف و610 حالات، بعد تعافي 51 شخصاً وخروجهم جميعاً اليوم من مستشفيات العزل.

وفي باكستان، ارتفعت حصيلة الإصابات بكورونا المستجد إلى 89249 حالة، فيما ارتفعت حالات الوفاة إلى 1838 حالة وفاة، وفقاً لإحصاءات وزارة الصحة الباكستانية.

وقال المركز الوطني المعني برصد تطورات الوباء بوزارة الصحة الباكستانية في بيان: إن 31198 حالة من المصابين تماثلت للشفاء، و توجد بين إجمالي الإصابات بالفيروس في باكستان 33536 حالة في إقليم السند، و33144 حالة في إقليم البنجاب، و11890 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و5582 حالة في إقليم بلوشستان، و3946 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد، و852 حالة في محافظة جيلجيت بلتستان، و299 حالة في إقليم كشمير الحرة.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، أن حكومته تعطي أولوية للاستقرار الاقتصادي وخلق فرص العمل وسط جائحة كورونا المستجد في البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية أن خان أصدر توجيهاته إلى الجهات المعنية بتوفير كافة الحوافز الممكنة للصناعة وخلق فرص العمل للشباب، في الميزانية العامة للسنة المالية المقبلة 2020-2021.

وأعلنت النمسا، أمس الجمعة، تسجيل 26 اصابة جديدة بكورونا المستجد ليصل عدد الحالات المسجلة الى 16757.

وذكرت وزارة الصحة النمساوية في بيان على موقعها الالكتروني انه تعافى من الفيروس حتى الآن 15742 مصابا، مشيرة الى انه تسجيل حالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية حيث ارتفعت عدد الوفيات إلى 672 حالة وفاة حتى الان.

واضافت الوزارة النمساوية، انه تم اجراء 479449 اختبار لكشف كورونا المستجد في مختلف المناطق النمساوية، موضحا ان ان هناك 75 مريضا في المستشفيات في حين يوجد 20 اقسام العناية المركزة.

وشارك وزير خارجية النمسا، ألكسندر شالينبرج والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، أمس الجمعة، فى افتتاح مختبر جديد لمساعدة دول العالم على معالجة التحديات الصحية والغذائية والمناخية وفى مقدمتها وباء كورونا المستجد.

وقالت وكالة الطاقة الذرية في بيان، أمس الجمعة، إن المختبر يقع فى مقاطعة زيبرسدورف بالنمسا ويحمل اسم المدير العام السابق للوكالة يوكيا أمانو والذي توفي فى يوليو الماضي، موضحة أن المختبر الجديد سوف يدعم قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مساعدة الدول الأعضاء في مكافحة الأمراض الحيوانية التى تنتقل إلى الإنسان والعابرة للحدود والوقاية منها وعلى رأسها كورونا المستجد إلى جانب التصدي للتحديات المتعلقة بتغير المناخ وسلامة الأغذية

اتفاق أوكراني يوناني على استئناف خدمات النقل رهنا باستقرار الحالة الوبائية

واتفقت أوكرانيا واليونان، أمس الجمعة، على استئناف خدمات النقل اعتبارًا من الأول من شهر يوليو المقبل، رهنا باستقرار الحالة الوبائية في البلدين.

وذكرت الخدمة الصحفية بوزارة الخارجية الأوكرانية أن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا ونظيره اليوناني نيكوس دندياس بحثا هذه القضية خلال محادثة هاتفية، وفق ما أوردته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية.

تسجيل 24 إصابة جديدة بكورونا في مالي..وارتفاع عدد المصابين في جنوب إفريقيا

أفريقيا، أعلنت وزارة الصحة في مالي، أمس الجمعة، تسجيل 24 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا المستجد.

وذكرت الوزارة المالية في بيان بثته الإذاعة المالية: "أنه وبعد إجراء 137 فحصا، تم تسجيل 24 إصابة جديدة؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في مالي إلى 1485 مصابا تعافى منهم 816 حالات، وتوفي منهم 87 ويواصل 592 مصابا علاجهم في المستشفيات.

وفي جنوب إفريقيا، أعلنت السلطات ارتفاع الإصابات بكورونا المستجد بوتيرة سريعة مع شروع السلطات في تخفيف إجراءات العزل العام، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقال الرئيس سيريل رامابوسا، أمس الجمعة، إنه "قلق بشكل خاص على الإقليم المحيط بمدينة كيب تاون"، مضيفا:: "ويسترن كيب هي بؤرة الإصابات بكوفيد-19، وهذا يقلقنا بشدة".

وسجلت جنوب إفريقيا أكبر عدد للإصابات اليومية أمس الاول الخميس، وبلغ 3267 حالة جديدة.

وأصبح إقليم ويسترن كيب البؤرة الرئيسية لكورونا المستجد بتسجيل زهاء ثلثي إجمالي الإصابات بالبلاد البالغ عددها 40792 حالة، كما سجل أيضا 651 وفاة من جملة 848 بمختلف أنحاء البلاد.

وتوقعت الحكومة تصاعدا في الإصابات قبل ذروة مرتقبة في أغسطس وسبتمبر، كما تتوقع زيادة معدلات الإصابة في المناطق المزدحمة التي يقطنها الفقراء، فيما تعاني السلطات من نقص وسائل الفحص والأطقم الطبية والأسرة بالمستشفيات.

اليمن: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 469

عربيا، أعلن اليمن، أمس الجمعة، ارتفاع الإصابات المؤكدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" إلى 469 والوفيات إلى 111 في المحافظات الخاضعة للحكومة الشرعية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا في بيان، إن جميع حالات الاصابة المؤكدة والبالغة 16 حالة سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية بمحافظة تعز جنوب غربي البلاد.

وأضافت اللجنة الوطنية، أنها سجلت ثماني وفيات بالفيروس التاجي منها ست حالات في تعز وحالة لكل من لحج والضالع.

وأشارت اللجنة الوطنية، إلى شفاء ست حالات اربع منها في محافظة لحج وحالتين في أبين ليرتفع إجمالي الحالات المتعافية إلى 23 حالة.