اليوم.. مطار القاهرة يستقبل 7581 مصريا من العالقين

يستقبل مطار القاهرة الدولي على مدار، اليوم، 47 رحلة طيران استثنائية، ما بين رحلات ركاب دولية وداخلية وخاصة ورحلات بضائع أيضا، تقل على متنها نحو 7581 راكبا مصريا من العالقين بدول الخارج منذ وقف الطيران، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن رحلات العالقين القادمة من الخارج، اليوم، تكون من عدة دول منها، دول الخليج من الكويت والسعودية، والإمارات العربية المتحدة، وعمان وعدد من الرحلات القادمة من دول أوروبا، تسيرها شركات طيران دولية عربية والناقل الوطني مصر للطيران وشركة إير كايرو، إضافة إلى شركات مصرية خاصة، لنقل العالقين بدول الخارج.

ويخضع جميع ركاب الرحلات القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار وتجرى اختبارات قياس درجات الحرارة، ويجرى السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة طبقا لتعليمات وزارة الصحة.