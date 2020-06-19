أيتن عامر تطالب الجمهور بالدعاء للفنانة رجاء الجداوي

طالبت الفنانة أيتن عامر جمهورها ومحبيها بالدعاء للفنانة رجاء الجداوي، ونشرت "أيتن" صورة للفنانة رجاء الجداوي عبر حسابها الخاص بـ"إنستجرام" معلقة: "من فضلكوا ادعوا لمدام رجاء الجداوى أن ربنا يشفيها ويعافيها ويعفو عنها ويعدى الأزمة دى على خير".

وكانت نشرت أميرة مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوي، صورة تجمعها بوالدتها عبر حسابها الشخصي على "فيس بوك" من الطفولة، وعلقت عليها قائلة، "يارب اشفيها"، لتتوالى عليها التعليقات متمنين الشفاء لوالدتها.

يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي ما زالت في الرعاية المركزة، بعدما أصيبت بفيروس كورونا بعد انتهائها من تصوير مسلسل "لعبة النسيان".