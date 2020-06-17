رجاء الجداوي تجري مسحة ثالثة لـ"كورونا".. وأطباء: النتيجة خلال 24 ساعة

كشفت مصادر بمستشفى العزل بالإسماعيلية، عن أخذ مسحة للمرة الثالثة من الفنانة رجاء الجداوي، ومن المنتظر ظهور نتيجة التحليل خلال الـ 24 ساعة المقبلة، مشيرة إلى أنه فى حال كانت النتيجة سلبية سيتم إجراء تحليل آخر بعد 3 أيام للتأكد من عدم وجود أي أثر للفيروس.

كانت مصادر بالمستشفى أكدت أن حالة الفنانة رجاء الجداوي لم تتغير كثيرا منذ نقلها إلى غرفة العناية العادية إلى غرفة العناية المركزة، الثلاثاء قبل الماضي، ووضعها على جهاز تنفس صناعي سباب الذي ينقل الهواء إلى الرئتين عبر الفم أو الأنف، وبعد حقنها بالبلازما مرتين متتاليتين يومي السبت والأحد قبل الماضيين.

وقالت المصادر في المستشفى، إن جرعات بلازما المتعافين لم تؤثر كثيرا في تحسن حالة الفنانة رجاء الجداوي بالشكل الذى يمكن معه نقلها إلى غرفة عادية، مؤكدين أن السبب في ذلك الحالة الصحية والسن المتقدمة.

وأضافت المصادر، أن التحسن في الحالة يسير ببطئ منذ بداية دخولها العناية المركزة، ولكنها مستقرة ولم تصل إلى حد التدهور، حيث ثبتت درجة حراراتها عند 37 درجة، ونسبة الأكسجين فى الدم تترواح يوميًا ما بين 98، و97، والضغط والنبض مستقرين، ولم تفقد الوعى وتتحرك ببطىء.

يذكر أنه مر على وجود الفنانة رجاء الجداوي بمستشفى عزل أبوخليفة 25 يومًا قضت منهم 14 يوما في العناية المركزة و9 أيام أولى في العناية العادية، وبداية من يوم الثلاثاء قبل الماضى تم نقل الفنانة للعناية المركزة بالدول الأول من المستشفى بعد تعرضها لبعض الأعراض الشديدة، ومنها ارتفاع شديد في درجة الحرارة وآلام في الصدر وضيق في التنفس وتم وضعها على جهاز تنفس صناعي متصل بسباب لنقل الهواء إلى الرئتين.