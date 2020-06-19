العملية استغرقت 200 دقيقة.. طبيب يخاطر بحياته لإنقاذ مصاب كورونا من العمى

"لم يكن هناك خيار آخر لإجراء العملية، فالمريض كاد أن يفقد بصره في وقت يصارع فيه فيروس كورونا المستجد".. هكذا قال الدكتور محمد شيخون، استشاري الشبكية ومدير مستشفى سوهاج التعليمي، الذي أجرى جراحة في شبكية العين لمريض انفصال شبكي وثقب في مركز الإبصار مصاب بفيروس كورونا، لإنقاذه من فقدان بصره خلال فترة علاجه من كوفيد 19.

وأضاف "شيخون، أن تلك الجراحات التي تعد الأخطر في ظل فيروس ينتقل من خلال سوائل العين، وطبيعية الجراحة التي تتطلب الاقتراب من وجه المريض فترة طويلة، لم تصدر ورقة علمية واحدة عن كيفية وطبيعية إجراءها، فهي ليست فقط الأولى من نوعها في مصر، لكن لم يعلن عن جراحات ممثالة في العالم خلال الستة أشهر الماضية والتي شهدت تفشي فيروس كورونا.

وأشار إلى أن هناك تحديات عدة تخطاها الفريق، الذي أجرى اجتماعا لكل أفراده بداية من طاقم جراحة العيون للتخدير للطب الوقائي والأطباء المعالجون للمريض، للحديث عن التحضيرات للجراحة، التي تجرى في المنطقة العلوية من الجسد، وهي مصدر العدوى ومصدر الخطورة على المريض في آن واحد، فضلا عن عدم استطاعة طبيب العيون ارتداء البدلة الوقائية كاملة لمدى دقة الجراح واستخدام أجهزة سيكون من الصعب الرؤية من خلالها حال ارتداء الكثير من الأدوات الوقائية على العين.

استغرقت الجراحة 3 ساعات ونصف، بعد ساعة من التحضيرات لها لحماية الأطقم الطبية والمريض من العدوى قبل وبعد الجراحة، وحضور مراقب من فريق مكافحة العدوى، وإجراءات عدة بدأت بتلبيس المريض فوطة واقية لعدم تسرب النفس أو الرذاذ واستريتش على الوجه إلى جانب إعدادات الأجهزة بحيث تتفادى تناثر المياه، إلى جانب ارتداء الأطباء نظارة وفيس شيلد وقفازات، وقناعين جراحيين.

وقال د. شيخون، إن من المخاوف التي واجهتهم هي طبيعية فيروس كورونا الغامض وتأثيراته على الرئة والتنفس، وكيف سيكون التعامل مع المريض حال احتاج لتخدير كلي وتأثير البنج على صحته، ولكن بعد الانتهاء من العملية غمرت السعادة الجميع بتحسن حالة المريض سواء من الأعراض أو الرؤية، حيث بدأت الرؤية تعود لعينه ووصلت للنظر على بعد 6 أمتار.