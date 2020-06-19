متعافو كورونا يتخطون 4 ملايين.. وفاوتشي: لا حاجة للإغلاق

قال كبير أطباء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي إن الوضع في بلاده لا يستدعي مزيداً من الإغلاق حتى يتم التحكم في انتشار وباء كورونا، فيما تجاوز، الجمعة، عدد المتعافين من الإصابة بكوفيد-19 حاجز الـ4 ملايين حول العالم.

وأضاف فاوتشي أن المطلوب هو السيطرة بشكل أكبر على المناطق التي تشهد حالات انتشار كبيرة للفيروس، وليس الاتجاه نحو مزيد من الإغلاق، وفقا لما نشره موقع "العربية".

وشدد فاوتشي على ضرورة اتباع نهج محلي في التعامل مع الفيروس، بما في ذلك ما يتعلق بالسؤال الحاسم حول موعد إعادة فتح المدارس، وذلك في وقت تُواصل البلاد اتخاذ مزيد من الخطوات للعودة إلى وضعها الطبيعي.

وأضاف: "في المقاطعات التي لا توجد فيها حالات إصابة على الإطلاق، ليست هناك مشكلة في فتح المدارس، مشيرا إلى أن هناك أجزاءً أخرى من البلاد حيث يوجد عدد ضئيل من الإصابات، وهي أماكن يمكن فيها تأخير فتح المدارس".

وتجاوز عدد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم حاجز الـ4.5 مليون شخص، بحسب بيانات صادرة، فجر الجمعة، عن موقع "وورلد ميتر" المعني برصد ضحايا الوباء في مختلف أنحاء العالم.

ووفق الإحصائية، سجل عدد المتعافين من الفيروس 4 ملايين و502 ألف و990 شخصاً.

وأودى فيروس كورونا بحياة أكثر من 450 ألف شخص في العالم، في حصيلة تضاعفت خلال شهر ونصف الشهر، بحسب آخر تعداد وضعته وكالة "فرانس برس" استناداً إلى مصادر رسمية مساء أمس.

وفي المجمل، سُجّلت 450.004 وفيات من أصل 8.395.929 إصابة مثبتة في العالم منذ أن أعلنت الصين رسمياً ظهور المرض في ديسمبر الماضي.