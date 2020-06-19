إزالة 518 مخالفة في الدقهلية منذ بدء حظر التجوال في مارس

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، تنفيذ 12 حالة إزالة جديدة بمركزي ميت سلسيل والمنصورة، لترتفع عدد حالات الإزالة إلى 518 حالة تعد بنطاق المحافظة منذ بدء التنفيذ في شهر مارش الماضي، عندما حاول البعض استغلال حظر التجوال في المباني المخالفة.

وأكد أن الجهود مستمرة حفاظا على حق الدولة وتأكيد هيبتها تطبيقا للقانون، وأنه يتابع الإزالات شخصيا باعتبارها قضية قومية، بالتعاون مع مديرية أمن الدقهلية وكافة جهات الولاية من أجل استرداد حقوق الدولة وتنفيذ القانون بكل الحزم والحسم تأكيدا لهيبة الدولة وتطبيقا للقانون.

وأوضح أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات متنوعة سواء تعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو البناء بالمخالفة داخل الحيز العمرانى منذ بدء التنفيذ فى مارس الماضى وحتى اليوم قد ارتفع ليصل إلى 518 حالة، وتم استعادة 19 فدان 13 قيراط ارض زراعية و 21 ألف 156 متر مربع ارض أملاك دولة أو أراضي تم إزالة تعديات عليها بالبناء المخالف داخل الحيز العمرانى.