غدا.. "التعليم العالي" تبحث الاستعدادات للامتحانات والوقاية من كورونا

وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمى، الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة، بضرورة اتخاذ الإجراءات الضرورية والاحترازية اللازمة بشأن أعمال الامتحانات لطلاب السنوات النهائية مرحلتي البكالوريوس والليسانس المقرر انطلاقها مطلع يوليو المقبل.

ويعقد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، غدا، اجتماعه الدوري؛ لمتابعة الإجراءات الاحترازية التي ستتخذها الجامعات لمجابهة فيروس كورونا.

وبشأن أعمال الكنترولات وتصحيح الأوراق الخاصة بإجابات الطلاب، أكدت الوزارة أن هناك عددا من الإجراءات الاحترازية تم التشديد على تطبيقها، وتضمنت حفظ أوراق الإجابات داخل دواليب مغلقة، على أن يحظر التعامل إلا بعد مرور 48 ساعة، إضافة إلى توزيع أقنعة للوجه وقفازات للأيدي على المصححين، وتوفير المطهرات والمعقمات داخل صالات التصحيح ورصد الدرجات، والاحتفاظ بأوراق إجابات الطلاب داخل أكياس بلاستيكية مدون عليها البيانات الكاملة للطلاب.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّه لا نية لإلغاء امتحانات الفصل الدراسى الثانى للسنوات النهائية بمراحل البكالوريوس والليسانس بالجامعات والمعاهد، أو استبدالها برسائل بحثية، مؤكدا أن ما يتعلق بامتحانات طلاب السنوات النهائية لمرحلتى البكالوريوس والليسانس بالجامعات واستبدالها برسائل بحثية، قرارات تخص المجلس الأعلى للجامعات، ولا صحة لما يتداول بإلغائها أو استبدالها بأبحاث.

وأوضح المصدر، لـ"الوطن"، أن المجلس الأعلى للجامعات في انعقاد مستمر عبر شبكة الإنترنت "فيديو كونفرانس"؛ لمناقشة أي مستجدات قد تطرأ الفترة المقبلة، خصوصًا في ظل أزمة كورونا.

وتابع بأنه جرى وضع خطة كاملة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية، في أثناء فترة الامتحانات، وتوجيه الجامعات بمراعاة المعايير التي تحقق السلامة للجميع، وبينها تطبيق التباعد الاجتماعي في اللجان وتخفيض عدد الطلاب الممتحنين في كل لجنة لأقل من النصف، وتخصيص طبيب بكل مقر لجنة، إضافة إلى التعقيم والتطهير الدوري للجان.