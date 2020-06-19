شركة ألمانية: النتائج التجريبية الأولى للقاح كورونا خلال شهرين

ذكر الموقع الإخباري الإلكتروني الألماني "فوكوس أونلاين"، اليوم، أن من المتوقع أن تظهر أولى النتائج التجريبية للقاح لفيروس كورونا تطوره شركة "كيورفاك" في غضون شهرين.

وذكرت "كيورفاك"، وهي شركة غير مدرجة في البورصة الألمانية، هذا الأسبوع، أن أولى النتائج الملموسة قد تكون متاحة في سبتمبر أو أكتوبر، وفي حال كانت الظروف مواتية، فإن العقار قد يحصل على موافقة بحلول منتصف العام المقبل، وفقا لما نشره موقع صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية.

يذكر أن كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، سوميا سواميناثان، قالت، أمس، إن المنظمة تأمل في إنتاج مئات الملايين من جرعات لقاح لفيروس "كورونا" هذا العام، وإنتاج ملياري جرعة بحلول نهاية عام 2021.

وأضافت: "يحدوني الأمل والتفاؤل، لكن تطوير لقاح أمر معقد، ويصاحبه الكثير من عدم اليقين". وأضافت: "الأمر الإيجابي هو أن لدينا الكثير من اللقاحات ومناهج العمل، لذا حتى وإن فشل اللقاح الأول أو الثاني، يجب ألا نفقد الأمل أو نستسلم".