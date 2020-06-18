عصمت: مقبلون على نقلة نوعية في علاج كورونا باستخدام أدوية فيروس سي

كشف الدكتور جمال عصمت، أستاذ الأمراض المعدية والجهاز الهضمي بكلية طب القصر العيني، ونائب رئيس جامعة القاهرة السابق، عن قرب إجراء تجربة لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بواسطة علاجات فيروس سي المتوافرة في مصر، وذلك بعد أن حققت تجارب معملية تم إجراءها داخل معامل جامعة القاهرة "نتائج مبشرة جدا" في هذا الصدد، متوقعا النجاح للتجربة الجديدة التي وصفها بأنها بمثابة "نقلة نوعية أو اختراق" في علاج هذا الوباء الذي اجتاح العالم.

وقال عصمت، في تصريحات خاصة لـ "الوطن": "أثبتت تجارب تم إجراؤها في معامل جامعة القاهرة أن الأدوية التي تُستخدم في علاج فيروس سي والقضاء عليه، وهي تحديدا السوفالدي وداكلاتاسفير، يمكن استخدامها في علاج فيروس "كوفيد 19"، حيث اتضح أن نفس الإنزيم الذي يستخدمه فيروس سي في التكاثر، هو نفس الإنزيم الذي يستخدمه "كوفيد 19" أيضا في التكاثر، وقد تم نشر نتائج هذه التجارب بشكل علمي وموثق.

وأكد نائب رئيس جامعة القاهرة السابق، أن تجربة استخدام أدوية علاج فيروس سي لعلاج مرضى "كوفيد 19" ستبدأ قريبا جدا في قصر العيني، حيث سيشرف عليها، لافتا إلى أن المؤشرات الأولية تقول إن هناك كفاءة لهذه الأدوية المتوفرة في مصر حاليا بكثرة في علاج "كوفيد 19"، ومهاجمة الفيروس نفسه، وليس الأعراض الناجمة عن الإصابة به، وأن هناك احتمالا كبيرا جدا أن تكون هي العلاج والدواء الفعال لكوفيد 19.

وأشار "عصمت" إلى أن ما يشجع على ذلك أنه حتى الآن لا يوجد علاج معتمد وفعال لفيروس كورونا المستجد، والعالم في سباق متسارع للوصول لدواء يكون له القدرة على مقاومة هذا الفيروس، وهناك بعض البروتوكولات العلاجية التي تم تطبيقها في كثير من بلدان العالم، لكن لم يثبت أن هناك دواء فعال للقضاء على الفيروس حتى الآن، وبالإضافة لما سبق فإن من المؤكد أن أدوية فيروس سي ليس لها آثار جانبية، لا سيما وقد تم تجريبها على 3 ملايين مريض في مصر، كما أنها متوافرة بأسعار غير مرتفعة، على عكس الأدوية الأخرى.