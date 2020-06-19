الري: تدبير الاعتمادات المالية لـ200 عملية تأهيل الترع في 17 محافظة

صرح الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، أنه في ضوء المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي لأعمال مشروع تأهيل وتبطين الترع، فقد تم حتى 17 يونيو 2020، الانتهاء من طرح وتدبير الاعتمادات المالية لعدد 200 عملية لتأهيل الترع بطول حوالي 1050 كيلو مترا، بقيمة تقديرية حوالى 2.8 مليار جنيه فى زمام حوالى 398 ألف فدان موزعة على عدد 17 محافظة، وهي (أسوان - قنا - سوهاج - أسيوط - المنيا - بني سويف - الجيزة - الفيوم - القليوبية- المنوفية- الشرقية- الغربية - الإسماعيلية - الدقهلية - دمياط - البحيرة - الإسكندرية).

وأعلنت الوزارة أنه تم الانتهاء من تنفيذ تأهيل عدد 41 ترعة بطول حوالى 120 كيلو مترا، وجارى حاليا أعمال التأهيل فى عدد 55 ترعة بطول 190 كيلو مترا في محافظتي الشرقية وبني سويف، ويتم متابعة تنفيذ الأعمال والشركات العاملة والأعمال تسير بصورة مرضية.

وتجدر الإشارة إلى أن تلك الأعمال تأتى فى ضوء خطة الوزارة لتأهيل وتبطين الترع ضمن المشروعات التى يتم تنفيذها لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية 2037، والتى تهدف إلى توفير الموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة من الموارد المائية.

ويُذكر أن أعمال التأهيل الجارية سيكون لها مردود اقتصادى واجتماعى ملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها وستؤدى إلى تحقيق نقلة حضارية فى تلك المناطق، وستساهم بشكل كبير فى تحسين البيئة ومستوى معيشة المواطنين.