وزير الري يوجه بتنفيذ اعمال تأهيل وتبطين  الترع بمحافظتى بنى سويف وقنا

فى ضوء تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بسرعة الإنتهاء من أعمال تأهيل وتبطين الترع المتعبة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية وتفعيلاً لمحاور الخطة القومية للموارد المائية واهمها محور ترشيد الاستخدامات المائية والحد من فواقد شبكة الترع

وجه الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى بالعمل على الإسراع فى تنفيذ الأعمال المطلوبة طبقاً لخطة وزارة الموارد المائية والري لما له من فوائد عدة مثل ضمان وصول المياه للنهايات في اسرع وقت لضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية وايضا تقليل تكاليف الصيانة

ويذكر أنه قد سبق الاشاره انه تم البدء فى تنفيذ اعمال تأهيل وتبطين الترع بمحافظتى بنى سويف وقنا حيث تم حتى تاريخه طرح وإسناد أعمال التأهيل بطول ١٩٠ كم من شبكة الترع و انه جارى حاليا العمل بتأهيل وتبطين ( ٢٠ ) ترعه بهندسة رى ببا وتم خلال هذا الاسبوع طرح وإسناد ( ١٠ )عمليات لتأهيل وتبطين شملت ( ١٨ ) ترعه فى محافظات الاسماعيليه- الجيزه - اسوان - بنى سويف - اسيوط بيانها كالآتي : - - رى الصالحيه - الاسماعيليه: -ترع الجناين - وصلة عمريط - رى الجيزه وحلوان : -ترع فرع ٧ خورمان- فرع ١ خورمان فرع ٦ أوسيم- فرع السواحل- فرع ١ من ٣ براجيل - رى اسوان : -ترع الحجز المستجده- مسقى السكه الحديد - فرع ٢ ادندان العليا - رى أسيوط: - ترع فرع ١ ، ٢ ، ٣ بنى غالب - فرع مكاوى- فرع عبدالرسول سليم - رى بنى سويف : -ترع فرعى المهندس الشرقى والغربى- فرع البرقى القبلى وجدير بالذكر ان أعمال التأهيل المستهدف تنفيذها تتنوع بين إستخدام الدبش المغطى بطبقه خرسانه عاديه والتبطين بالخرسانه العاديه والخرسانه المسلحه بعد دراسه كل حاله ترعه على حده