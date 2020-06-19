تحرير 5 مخالفات لحظر التجوال في المطرية بالدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، مساء أمس، حملة علي المحلات وةالمقاهي والباعة الجائلين المخالفين لقرار حظر التجوال، وحررت خلالها 5 محاضر وصادرت بعض المنقول من المخالفين.

خرجت الحملة بقيادة محمد حمص رئيس مركز ومدينة المطرية، يرافقه المهندس عبد المنعم يوسف نائب رئيس المركز، ومدير المتابعة الميدانية ومدير قسم الاشغالات لرفع الاشغالات ومتابعة غلق المحلات العامة وذلك من خلال وحده التدخل السريع من العاملين برئاسة المركز.

وجري خلال الحملة مصادرة عدد 6 كراسى و2 طقطوقة وعدد 2 شيشة و3 جوزة كما تم مصادرة عدد سماعة توك توك ( بازوكا ) والتحفظ على المضبوطات بديوان الوحدة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف ومدينة المطرية.

وضبطت الحملة عدد من الباعة الجائلين الذين يعملون أثناء الحظر، وأيضا ترابيزة بلياردو بالإضافة إلي عدد من الشباب داخل المقاهي.

وحررت الحملة عدد 5 محاضر للمحال والمقاهى المخالفة لقرار الحظر وتم إخطار الجهات المعنية بالمخالفات، والتحفظ على المضبوطات بديوان الوحدة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.