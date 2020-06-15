تايلاند ترفع حظر التجوال بعد 21 يوما "صفر" إصابات

رفعت تايلاند، اليوم، حظرا كان مفروضا في جميع أنحاء البلاد بعد أكثر من شهرين وسمحت لمطاعم باستئناف بيع المشروبات الكحولية مع تراجع أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث مر 21 يوما على تسجيل حالة إصابة محلية بالفيروس في البلاد.

وكانت تايلاند، البلد الواقع في جنوب شرق آسيا ويعيش فيه نحو 70 مليون نسمة، أول بلد بعد الصين يسجل حالة إصابة بالفيروس في 13 يناير، ويمثل احتواء الفيروس هناك قصة نجاح نسبي حيث سجلت 3135 إصابة و58 وفاة، في حين تماثل نحو 2987 مصابا للشفاء، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

ويعزو المسؤولون تراجع حالات الإصابة بالفيروس المستجد في البلاد، وهو الذي أصاب 7.9 مليون شخص وتسبب في وفاة أكثر من 430 ألفا في جميع أنحاء العالم، إلى إقبال التايلانديين مبكرا على وضع الكمامات في الأماكن العامة منذ ينايرالماضي، إلى جانب إغلاق الحدود ووقف العديد من الأعمال التجارية وحظر التجول.

وسمح للمدارس التي تضم أقل من 120 طالبا بإعادة فتح أبوابها اليوم الاثنين، وكذلك قاعات العرض والحفلات الموسيقية والملاعب والمدن الترفيهية، كما سمح بإقامة المنافسات الرياضية من دون متفرجين.

وستظل الحانات مغلقة، إلا أن المطاعم التي أعيد فتحها قبل أسبوعين مع إجراءات التباعد الاجتماعي ستكون الآن قادرة على تقديم المشروبات الكحولية.

ويعتبر يوم الاثنين ثاني مرة خلال خمسة أيام لا تسجل فيها أي حالات إصابة جديدة.

وقال تاويسين ويسانويوتين المتحدث باسم فريق العمل الحكومي لمواجهة كوفيد-19، إن جميع حالات الإصابة التي سجلت مؤخرا جرى رصدها في الحجر الصحي بين تايلانديين عائدين من الخارج.