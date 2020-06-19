استطلاع رأي يظهر ثقة أغلبية الروس في الرئيس فلاديمير بوتين

كشف استطلاع للرأي أجراه مركز أبحاث الرأي العام الروسي، اليوم، أن 58% من المواطنين الروس يثقون برئيسهم فلاديمير بوتين.

وبحسب الاستطلاع الذي نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، فإن 58% من المواطنين ممن تم استطلاع آراؤهم يثقون برئيس الدولة، بينما 32% منهم لا يثقون، و10% أعلنوا انهم يجدون صعوبة في الإجابة.

في الوقت نفسه، يعتقد 61% من المستطلعة آراؤهم أن بوتين يعمل بشكل جيد في منصبه، و26% يلتزمون برأي معاكس.

وجرى الاستطلاع جرى، بحسب المركز، في الفترة بين 12 و14 يونيو الجاري، وشارك فيه 4 ألاف مواطن روسي، فئات أعمارهم من 18 عاماً وفوق ذلك.