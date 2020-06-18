182 وفاة و7790 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

أعلنت السلطات الروسية، اليوم، تسجيل 182 حالة وفاة، إضافة إلى 7790 إصابة مؤكدة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وذكر مركز الطوارئ الروسي في بيان، أنّ الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت وفقا لهذه المعطيات إلى 7660 حالة وفاة و561091 إصابة بالفيروس التاجي.

وأشار مركز الطوارئ، إلى أنّ عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 9621 شخصا ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 313963 شخصا.

وفي أوكرانيا، سجلت السلطات اليوم، 829 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 34 ألفا و36 حالة.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن نظام مراقبة الوباء التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع، أكدت أوكرانيا 23 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس خلال اليوم الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية.

ومنذ بداية جائحة كورونا المستجد "كوفيد-19"، سجلت أوكرانيا 14 ألفا و943 حالة شفاء و966 حالة وفاة.