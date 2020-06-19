كندة علوش تثير الجدل بين متابعيها على "تويتر" بسؤال عن كورونا

طرحت الفنانة كندة علوش، سؤالًا عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، بشأن موعد انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكتبت "كندة"، عبر "تويتر"، "صباح الورد وجمعة مباركة سعيدة على الجميع، سؤال خطر ببالي أو الصراحة ببالي على طول، إمتى برأيكم سينتهي فصل وباء الكورونا من حياتنا؟ قولولي توقعاتكم؟".

وتفاعل معها المتابعين، بين من رجح الانتهاء منه في شهر أكتوبر المقبل، أو شهر فبراير من العام المقبل 2021، ومن قال إن هذا الأمر في علم الغيب، وما علينا إلا الصلاة والدعاء والتضرع لله للقضاء على هذا الفيروس، و"قولي يارب".

وتصور كندة علوش، مسلسل "ضي القمر"، من بين حكايات "إلا أنا" التي كتبها يسري الفخراني، وأذيعت حكايتي "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة وأحمد صفوت، على قناة dmc قبل شهر رمضان الماضي.