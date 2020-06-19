الصحة الكويتية: 604 إصابات جديدة بكورونا.. و5 حالات وفاة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 604 إصابات جديدة بمرض كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 38678 حالة في حين تم تسجيل 5 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 313 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، في بيان لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض من بينها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لهم.

وأوضح السند أن حالات الاصابة الـ 604 السابقة تضمنت 313 حالة لمواطنين كويتيين، بنسبة بلغت 51.8 في المئة، و291 حالة لغير الكويتيين بنسبة بلغت 48.7 في المئة.

وذكر أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغت 3087 مسحة مشيرا إلى أن مجموع عدد الفحوصات بلغ أكثر من 349 ألف فحص.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم بلوغ عدد حالات الشفاء من مرض "كوفيد 19"، 30190 حالة بعد تعافي 678 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية.