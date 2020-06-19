اليونان: لن نعترف بـ"الوفاق" وعلى تركيا احترام القوانين الدولية

قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، اليوم، إنه يجب على النظام التركي الامتثال للقانون الدولي والقانون البحري، كما أكد رفض الحكومة اليونانية لإجراء أية اتفاقيات مع حكومة الوفاق التي تدعمها أنقرة، وذلك في أعقاب زيارته أمس الخميس إلى القاهرة لمناقشة الحدود بين البلدين لقطع الطريق أمام التوغل التركي بالمنطقة.

وكان وزير الخارجية اليوناني دندياس، قد قام مؤخرًا بعدة زيارات رسمية إلى مصر وفرنسا وإسرائيل، وذلك في إطار التوترات الحالية بمنطقة المتوسط مع تصاعد الانتهاكات التركية لسيادة دول المنطقة على حدودها البحرية، وفقا لما نقله موقع "تركيا الآن".

وقالت جريدة "إرو نيوز"، إن دندياس شدد على أهمية الاتفاقية مع إيطاليا، وأوضح أن اكتساب بلاده لمنطقة اقتصادية قائمة على أساس القانون الدولي أمر بالغ الأهمية في حد ذاته، كما وجه وزير خارجية اليونان دندياس نداءًا إلى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ، موضحًا أنه في حالة وجود اتفاق بين تركيا وإيطاليا، يمكن التفاوض على شروط هذه الاتفاقية، وتأثيرها على الجزر، وكذلك مناقشة مسألة الجرف القاري وقضايا المنطقة الاقتصادية الخاصة.

وحذر دندياس من أنه في حالة تحرك تركيا لفرض إرادتها بقوة السلاح فإنها ستكون قد ارتكبت خطأ فادحًا، وأضاف "هذه السياسة لن تساعد تركيا أبدًا. لدينا واجب دستوري للدفاع عن المصالح الوطنية والحقوق الوطنية. ليس لدينا أي خيار آخر سوى القيام بذلك. أنا لا أهدّد، ونحن لا نرفع أصواتنا ولا نهز اللافتات، ولا نغني الترانيم، لكننا نطلب من الأتراك أن يكونوا حذرين للغاية ولا يتجاوزوا حدود القانون الدولي".

وتطرق الوزير اليوناني للاتفاقية الموقعة بين تركيا وزعيم حكومة الوفاق، فايز السراج، وقال "نحن لا نعترف بتلك الاتفاقية، ويمكن لليونان إحراز تقدمًا مع حكومة جادة في ليبيا"، وأشار إلى أن ذلك لن يكون ممكنا مع الإدارة الحالية في ليبيا التي تحت قيادة تركيا.